بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض تقترب من الختام

اقتربت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، من الختام بعد أن قدمت للجمهور الحاضر يومًا آخر من المنافسات العالمية في مختلف الألعاب، وشهد تحقيق أوكرانيا مفاجأة تمثلت بتتويجها بلقب بطولة "ببجي موبايل".
وبعد تعادله يوم أمس في المركز الثاني برصيد 88 نقطة نجح الفريق الأوكراني بتحقيق انتصارات متتالية في اليوم الثاني جامعًا 99 نقطة؛ ليصل إلى إجمالي 187 نقطة.
وكان الفريق التايلاندي قد تصدر منافسات اليوم الأول برصيد 90 نقطة، لكن الأداء الخيالي من الفريق الأوكراني في اليوم الثاني قلب جميع التوقعات، ودفع بالفريق التايلاندي إلى المركز الثاني برصيد 163 نقطة، وبفارق 24 نقطة عن البطل الأوكراني.
وحصلت البرازيل على المركز الثالث برصيد 133 نقطة، والمملكة العربية السعودية على المركز الرابع متعادلة مع كازاخستان برصيد 123 نقطة.
وفي تعليقه قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "ما حدث في بطولة (ببجي موبايل) هو تأكيد لقوة هذه البطولة العالمية، وصعوبة توقع نتائجها. نبارك لأوكرانيا تتويجها بالبطولة، ونتمنى الحظ الأوفر للفرق الأخرى. جميع الفرق التي شاركت قدمت أداء استثنائيًّا، ألهب الحماس لدى الجمهور الحاضر، وأظهر موهبة ومهارة اللاعبين المحترفين العالميين. مع اقترابنا من ختام هذه البطولة الرائعة ننتظر بفارغ الصبر معرفة المنتخبات التي ستحقق الألقاب في البطولات الأخرى".
وبالانتقال إلى منافسات بطولة "إي فوتبول™️ 2024"، شهد الدور ربع النهائي فوز الإمارات على بيرو، وإيران على بنما، والأردن على كولومبيا، وبولندا على تركيا.
ولعبت الفرق المتأهلة الدور نصف النهائي مباشرة؛ إذ فازت إيران على الإمارات بنتيجة 2-0، والأردن على بولندا بنتيجة 2-1.
وبذلك حصلت الإمارات على المركز الثالث بانتظار معرفة من سيتوج بالذهب في النهائي المرتقب بين إيران والأردن.
أما في بطولة دوتا 2 للسيدات فقد وصل كل من فريقَي ماليزيا والبيرو إلى النهائي؛ وذلك بعد تفوق ماليزيا على الأرجنتين في الدور نصف النهائي، وانتصار بيرو على تشيلي في الدور نفسه. وحصلت الأرجنتين على المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزها على تشيلي بنتيجة 2-0.
ومن جهة أخرى، وصلت بطولة "دوتا 2 المفتوحة" إلى الدور النهائي؛ ويترقب الحضور مواجهة كازاخستان ضد ماليزيا في مباراة كبيرة على لقب "الأفضل في العالم".