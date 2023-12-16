بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض تقترب من الختام

وفي تعليقه قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "ما حدث في بطولة (ببجي موبايل) هو تأكيد لقوة هذه البطولة العالمية، وصعوبة توقع نتائجها. نبارك لأوكرانيا تتويجها بالبطولة، ونتمنى الحظ الأوفر للفرق الأخرى. جميع الفرق التي شاركت قدمت أداء استثنائيًّا، ألهب الحماس لدى الجمهور الحاضر، وأظهر موهبة ومهارة اللاعبين المحترفين العالميين. مع اقترابنا من ختام هذه البطولة الرائعة ننتظر بفارغ الصبر معرفة المنتخبات التي ستحقق الألقاب في البطولات الأخرى".