في الوقت القاتل.. فلسطين تخطف فوزًا مثيرًا من قطر في كأس العرب

حقق المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره القطري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما حوّل المدافع القطري سلطان البريك كرة عرضية إلى داخل مرماه بالخطأ، وذلك في الدقيقة +90 (5)، ليمنح الفلسطينيين ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذه النتيجة، تصدّر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع المنتخب السوري الذي تغلب بدوره على تونس، فيما بقي رصيد منتخب قطر دون نقاط.