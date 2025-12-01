في الوقت القاتل.. فلسطين تخطف فوزًا مثيرًا من قطر في كأس العرب

حقق المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره القطري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025.