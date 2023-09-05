"الراشد" يقدم دعماً سخياً لخزينة الاتفاق.. و"المسحل" يثمن وقفاته المستمرة

في المقابل ثمّن رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة هذا الدعم السخي، حيث قال: "وقفات الرمز عبد الرحمن الراشد مع النادي مستمرة منذ أكثر من 35 سنة ولا زالت مع مختلف الإدارات وبإذن الله سنسعى لإسعاده وجميع الجماهير الاتفاقية من خلال هذا الموسم الاستثنائي ".