"الراشد" يقدم دعماً سخياً لخزينة الاتفاق.. و"المسحل" يثمن وقفاته المستمرة

عبّر العضو الذهبي بنادي الاتفاق عبد الرحمن الراشد عن سعادته بالبداية الاتفاقية في دوري روشن، والتي وصفها بالجيدة جداً في ظل التنافسية العالية وغير المسبوقة.
وقدم الراشد شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء عراب رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وذلك للدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي، حتى أصبح دوري روشن حديث العالم، مثمناً العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تهيئة كل الظروف المناسبة وتطوير البنية التحتية لكافة الأندية بعمل دؤوب.
الجدير بالذكر أن "الراشد" قدّم دعماً سخياً لخزينة نادي الاتفاق بعد المحصلة الممتازة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بتحقيقه 10 نقاط من أصل 15 نقطة في أول خمس جولات كأفضل بداية للفريق منذ موسم 2017/16.
ووجه الراشد رسالة لإدارة النادي واللاعبين قائلاً: "البداية جيدة جداً ويجب المحافظة عليها ليستمر الفريق بالمنافسة على المراكز المتقدمة، ويجب أن نحذر من التراخي والعودة للنتائج السلبية ".
وأضاف: "جمهور الاتفاق يستحق أن يشاهد فريقاً يقاتل ويلعب من أجل الشعار وأن يتباهى بفريقه أمام المنافسين فلا تخذلوهم وسأكون أول الداعمين للنادي ولكم، حيث إن دعم النادي جزء من مسؤولية الأعضاء الذهبيين تجاه الكيان وكذلك نتشرف كأعضاء ذهبيين أن نكون جزءاً ولو بسيطاً من المنظومة الرياضية الحالية والتي نتطلع من خلالها أن يكون الدوري السعودي من أقوى الدوريات في العالم".
في المقابل ثمّن رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة هذا الدعم السخي، حيث قال: "وقفات الرمز عبد الرحمن الراشد مع النادي مستمرة منذ أكثر من 35 سنة ولا زالت مع مختلف الإدارات وبإذن الله سنسعى لإسعاده وجميع الجماهير الاتفاقية من خلال هذا الموسم الاستثنائي ".