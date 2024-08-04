السعودية تمنح مقعداً خامساً للقارة الآسيوية في بطولة العالم 2025

منح المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين مقعداً خامساً للقارة الآسيوية، ضمن مقاعد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها بمصر في العام (2025)م.
ويأتي اعتماد الاتحاد الدولي لكرة اليد مقعداً خامساً مؤهلاً عن القارة الآسيوية في بطولة العالم المقبلة، عقب أن حل الأخضر الناشئ في المركز الثاني عشر خلال منافسات بطولة العالم الماضية التي أقيمت بكرواتيا في العام (2023)م.
يذكر أن عدد المقاعد الأساسية المخصصة للقارة الآسيوية في بطولة العالم للناشئين هي أربعة مقاعد فقط، قبل أن يمنح تميز القبضة الخضراء مقعداً إضافياً للقارة الصفراء في النسخة المقبلة.