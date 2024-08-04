السعودية تمنح مقعداً خامساً للقارة الآسيوية في بطولة العالم 2025

ويأتي اعتماد الاتحاد الدولي لكرة اليد مقعداً خامساً مؤهلاً عن القارة الآسيوية في بطولة العالم المقبلة، عقب أن حل الأخضر الناشئ في المركز الثاني عشر خلال منافسات بطولة العالم الماضية التي أقيمت بكرواتيا في العام (2023)م.