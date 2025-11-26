في الجنادرية.. انطلاق الجولة الثانية من "جولات الرياض لقفز الحواجز" غدًا

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثانية من "جولات الرياض لقفز الحواجز"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية في الرياض، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 150 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم.
وتشهد الجولة إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمة والثلاث نجوم، إضافة إلى تخصيص أشواط لفئات الشباب والناشئين والأطفال، ضمن روزنامة متكاملة تهدف إلى تطوير مختلف مستويات الفروسية.
وقد أنهت اللجنة البيطرية اليوم الفحص الطبي للجياد المشاركة، للتأكد من جاهزيتها وسلامتها لخوض المنافسات.
يُذكر أن الجولة الأولى من "جولات الرياض" اختُتمت الأسبوع الماضي وشهدت نجاحًا كبيرًا ومنافسات قوية، وسط تنظيم مميز من الاتحاد السعودي للفروسية، يواكب أعلى المعايير الدولية لرياضة قفز الحواجز.