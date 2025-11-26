في الجنادرية.. انطلاق الجولة الثانية من "جولات الرياض لقفز الحواجز" غدًا

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثانية من "جولات الرياض لقفز الحواجز"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية في الرياض، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 150 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم.