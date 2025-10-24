بالأرقام.. الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يحقق الرقم الأطول في تاريخ البطولة

كانت الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة حافلة بالإثارة، حيث جاءت جميع المباريات الـ12 على قدر التوقعات، وقدّمت وجبة كروية ممتعة بالأداء والأهداف.
مهرجان الأهداف
قدّمت الجولة الثالثة مهرجانًا تهديفيًا كبيرًا، إذ شهدت المباريات الـ12 تسجيل 44 هدفًا، بواقع 27 هدفًا في منطقة الغرب و17 في الشرق.
ولم تنتهِ أي مباراة بالتعادل السلبي، وكان تراكتور الإيراني أكبر الفائزين بعد فوزه العريض بنتيجة 5-0 خارج ملعبه على الشارقة الإماراتي.
أما أكثر المباريات غزارةً بالأهداف، فكانت المواجهة المثيرة بين غانغوون الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني، حيث خطف الفريق الكوري النقاط الثلاث بفضل هدفٍ قاتل في الوقت بدل الضائع، ليخرج فائزًا بنتيجة 4-3.
حامل اللقب أول من يصل إلى العشرة
حقق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على الغرافة القطري، ليعادل أكبر فوز له في البطولة دون استقبال أهداف، وهو ما سبق أن حققه أمام الجيش في 25 أيار/مايو 2005.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب منطقة الغرب، لكنه أصبح أول فريقٍ في البطولة يصل إلى حاجز الأهداف المزدوج (10 أهداف) بعد مرور ثلاث جولات.
الهلال يرسم حدودًا جديدة
مع فوزه بنتيجة 3-1 على السد القطري، لم يكتفِ الهلال السعودي بالحفاظ على سجله المثالي كالفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، بل مدّد أيضًا سلسلة انتصاراته على أرضه في البطولة إلى 12 مباراة متتالية، وهو الرقم الأطول في تاريخ دوري أبطال آسيا.
وسيهدف الهلال الآن إلى تحطيم رقمه القياسي السابق بعدم الخسارة في 14 مباراة متتالية على أرضه في البطولة القارية، وهو الإنجاز الذي حققه مرتين سابقًا.
رقم قياسي جديد لتراكتور
يُعد فوز تراكتور على الشارقة هو الأكبر في تاريخه بالبطولة، كما أنه المرة الأولى التي يسجل فيها خمسة أهداف في مباراة واحدة ضمن دوري أبطال آسيا.
كما مثّل هذا الانتصار أول فوزٍ خارج الديار للفريق الإيراني في البطولة منذ تفوقه على الهلال السعودي بنتيجة 2-0 في 19 نيسان/أبريل 2016.
من يحتاج إلى الاستحواذ؟
رغم أن جوهور دار التعظيم الماليزي استحوذ على الكرة بنسبة 36.2٪ فقط أمام تشينغدو رونغتشنغ الصيني، فإنه خرج فائزًا بنتيجة 2-0.
وتُعد هذه ثاني أقل نسبة استحواذ يحقق فيها الفريق الفوز في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على أولسان إتش دي الكوري الجنوبي في 18 نيسان/أبريل 2022 بنسبة استحواذ بلغت 35.7٪.
شنغهاي شينهوا ينهي انتظارًا طويلًا
أنهى فريق شنغهاي شينهوا الصيني سلسلةً من أربع مباريات دون فوز أمام أندية جمهورية كوريا في دوري أبطال آسيا، بعدما تغلّب على سيؤول بنتيجة 2-0.
كما حقق الفريق أول شباك نظيفة أمام نادٍ كوري في البطولة منذ فوزه 1-0 على جيونبوك هيونداي موتورز في 13 أيلول/سبتمبر 2006.
أول شباك نظيفة لأولسان أخيرًا
بعد معاناةٍ استمرت طويلًا، نجح أولسان إتش دي من جمهورية كوريا في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ 11 مباراة في البطولة القارية، بفوزه 1-0 على سانفريس هيروشيما الياباني.
كما أنهى الفريق سلسلة من أربع خسائر متتالية أمام الأندية اليابانية في دوري أبطال آسيا، ليتصدر ترتيب منطقة الشرق برصيد سبع نقاط.
فرحة إماراتية في قطر
يحتل الوحدة الإماراتي المركز الرابع في منطقة الغرب بعد بداية قوية، مستفيدًا من فوزه الثمين بنتيجة 3-1 على الدحيل القطري، وهو أول انتصارٍ له على الفريق القطري بعد خسارته في مواجهتين سابقتين.
كما واصل الوحدة تفوقه على الأندية القطرية، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي أمامها في البطولة القارية.