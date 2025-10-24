بالأرقام.. الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يحقق الرقم الأطول في تاريخ البطولة

حامل اللقب أول من يصل إلى العشرة

حقق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على الغرافة القطري، ليعادل أكبر فوز له في البطولة دون استقبال أهداف، وهو ما سبق أن حققه أمام الجيش في 25 أيار/مايو 2005.