"فيفا" يقرر تقاسم منتخبي السعودية والإمارات للمركز الثالث في بطولة كأس العرب

وقال الفيفا في بيان "في أعقاب إيقاف مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب FIFA قطر 2025 بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم إعلان عدم استكمالها، ووفقاً للوائح FIFA ذات الصلة ونظامه الأساسي، قرّرت لجنة منتخبات الرجال في FIFA ما يلي: