"فيفا" يقرر تقاسم منتخبي السعودية والإمارات للمركز الثالث في بطولة كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقاسم منتخبا السعودية والإمارات للمركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025.
وقال الفيفا في بيان "في أعقاب إيقاف مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب FIFA قطر 2025 بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم إعلان عدم استكمالها، ووفقاً للوائح FIFA ذات الصلة ونظامه الأساسي، قرّرت لجنة منتخبات الرجال في FIFA ما يلي:
اعتبار المباراة منتهية بالتعادل 0-0، وتقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، على أن يتم جمع إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصّصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين المشاركين".
وكان "الفيفا" أعلن يوم الخميس إلغاء مباراة السعودية ضد الإمارات في بطولة كأس العرب قطر 2025، لتحديد المركز الثالث بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
و بسبب الأمطار الغزيرة توقفت المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، إذ أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني جراء استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمّع المياه في أرضية الملعب.