رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ السعودية بإتمام مشروع توثيق تاريخ كرة القدم

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خطاب تهنئة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمناسبة إتمام مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الذي رصد 123 عامًا من مسيرة اللعبة منذ عام 1902 حتى 2025.
وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمشروع والمنهجية المتبعة فيه، مؤكدًا أنه يتجاوز مجرد حفظ التاريخ الكروي ليكون مصدر إلهام لمسيرة المستقبل، مشددًا على تقدير الاتحاد الآسيوي لرؤية الاتحاد السعودي والتزامه في تنفيذ المشروع. واعتبر المبادرة إنجازًا نوعيًا يعكس مكانة المملكة المتنامية، ويجعلها نموذجًا رائدًا في حفظ الإرث الكروي، ومعيارًا يُستلهم منه على مستوى القارة.
من جانبه، ثمّن ياسر المسحل تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي، مشيرًا إلى أن المشروع جاء ثمرة تعاون وثيق مع الأندية وخبراء محليين ودوليين، مؤكدًا أن حفظ التاريخ الكروي الوطني يشكّل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد لتعزيز مكانة الكرة السعودية قاريًا ودوليًا.