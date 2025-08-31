رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ السعودية بإتمام مشروع توثيق تاريخ كرة القدم

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمشروع والمنهجية المتبعة فيه، مؤكدًا أنه يتجاوز مجرد حفظ التاريخ الكروي ليكون مصدر إلهام لمسيرة المستقبل، مشددًا على تقدير الاتحاد الآسيوي لرؤية الاتحاد السعودي والتزامه في تنفيذ المشروع. واعتبر المبادرة إنجازًا نوعيًا يعكس مكانة المملكة المتنامية، ويجعلها نموذجًا رائدًا في حفظ الإرث الكروي، ومعيارًا يُستلهم منه على مستوى القارة.