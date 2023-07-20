تعرف على آخر تطورات النصر مع ديابي وماني

وأشار إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين حول شروط الدفع، مؤكدًا على أنه لن تكون هناك أي مشكلة في طريقة الدفع والصيغة النهائية للعقد، ويتبقّى للاعب فقط اختيار: إما النصر، أو أستون فيلا.