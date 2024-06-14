الأخضر تحت 21 عامًا يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا من منتخب بنما بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الشوطَيْن الأصليَّيْن بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن تحديد المراكز في ختام بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.