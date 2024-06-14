الأخضر تحت 21 عامًا يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا من منتخب بنما بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الشوطَيْن الأصليَّيْن بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن تحديد المراكز في ختام بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب مشاري النمر في الدقيقة الـ77 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد عبدالرحمن، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عثمان العثمان، ياسين الزبيدي، طلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 21 عامًا جاء ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات (فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك وساحل العاج).