إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.. تعرف على التفاصيل

أجريت، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل القرعة وإطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الفائز من المباراة الافتتاحية بين ممثل الوطن فريق الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وبين الأهلي المصري بطل إفريقيا في الدور ربع النهائي الذي سيشهد مواجهة بين كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا.
ومن المقرر أن يتم تنظيم البطولة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر، حيث ستشهد 7 مواجهات قوية على أرض مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
- الدور الأول (المباراة الأولى) - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - الاتحاد وأوكلاند سيتي
- الدور الثاني (المباراة الثانية) - الجمعة 15 ديسمبر 2023 - الأهلي والفريق الفائز بالمباراة الأولى
- الدور الثاني (المباراة الثالثة) - الجمعة 15 ديسمبر 2023 - كلوب ليون وأوراوا ريد دياموندز
- الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) - الاثنين 18 ديسمبر 2023 - الفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس والفائز في المباراة الثانية
- الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - الفائز في المباراة الثالثة ومانشستر سيتي
وشارك في تقديم مراسم الحفل والقرعة كل من سامانثا جونسون مقدّمة البرامج الرياضية، وخايمي يارزا مدير البطولات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويايا توريه النجم السابق لنادي مانشستر سيتي، ومناف أبوشقير نجم نادي الاتحاد السابق.
من جانبه، رحّب رئيس الاتحاد السعودي بضيوف المملكة مؤكدًا أن التنظيم الناجح للحفل يجسد محطة مهمة في رحلة المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للأندية والترحيب بعشاق اللعبة القادمين من حول العالم، وتمكينهم من خوض تجارب فريدة تجمع بين شغف المملكة الكبير تجاه كرة القدم وتجارب الضيافة الأصيلة التي تشتهر بها.
وأضاف "المسحل": "في ظل رؤية 2030، نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، ويعتبر تنظيم نسخة 2023 من بطولة كأس العالم للأندية خطوة مهمة في مسيرة التحول المستمرة".
من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن بطولة كأس العالم للأندية تجمع أفضل أندية كرة القدم في العالم وتشهد مشاركة 6 من أبطال المسابقات القارية بالإضافة إلى بطل الدوري المحلي للدولة المستضيفة، حيث تجسّد هذه البطولة الاستثنائية قمة كروية عالمية المستوى.
وأضاف إنفانتينو: إن حفل القرعة الرسمي يعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير كرة القدم، وسط ترقّب كبير من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، وستسهم هذه البطولة في تعزيز روح الشغف والمنافسة بين الأندية والمشجعين على حد سواء، ونتطلع لمتابعة مواجهات قوية بين نخبة الأندية العالمية خلال هذه البطولة المرموقة.
وشهد حفل القرعة تنظيم فقرة إضافية لإطلاق الهوية والشعار الرسمي للبطولة، علمًا بأن الهوية الرسمية للبطولة مستوحاة من نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى الذي يرمز إلى كرم الضيافة السعودية الأصيلة، فيما تقرر أن يبدأ بيع تذاكر البطولة خلال الأيام القادمة.
يُذكر أن مدينة جدة قد استضافت خلال السنوات الأخيرة عدداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، وغيرها.