إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.. تعرف على التفاصيل

وأضاف إنفانتينو: إن حفل القرعة الرسمي يعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير كرة القدم، وسط ترقّب كبير من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، وستسهم هذه البطولة في تعزيز روح الشغف والمنافسة بين الأندية والمشجعين على حد سواء، ونتطلع لمتابعة مواجهات قوية بين نخبة الأندية العالمية خلال هذه البطولة المرموقة.