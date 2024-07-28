المسابقات تعتمد أماكن إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي

وتستمر منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي باستضافة ضمك للخليج على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، تليها مباراة الأهلي أمام الصاعد الجديد العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بينما يفتتح القادسية مبارياته في المسابقة أمام الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.