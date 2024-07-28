المسابقات تعتمد أماكن إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اعتماد أماكن إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من مباريات دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
تفتتح مباريات الجولة الأولى بلقاء التعاون والفيحاء على ملعب نادي التعاون ببريدة، ويلتقي الوحدة بالرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بينما يستضيف النصر ضيفه الرائد على ملعب الأول بارك.
وتستمر منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي باستضافة ضمك للخليج على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، تليها مباراة الأهلي أمام الصاعد الجديد العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بينما يفتتح القادسية مبارياته في المسابقة أمام الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وتختتم الجولة بثلاث مباريات يستضيف فيها نادي الخلود نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويحل حامل اللقب الهلال ضيفاً على الأخدود في مدينة الأمير هذلول الرياضية بنجران، بينما يستضيف الشباب منافسه الاتفاق على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.
وتنطلق الجولة الثانية بلقاء الفتح أمام الأهلي على ملعب نادي الفتح بالأحساء، بينما يستضيف الرائد ضيفه القادسية على ملعب نادي الرائد ببريدة، ويواجه الفيحاء النصر على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وتتواصل مباريات الجولة بلقاء الاتفاق والأخدود على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ومواجهة نادي الهلال أمام نادي ضمك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ويستضيف الوحدة منافسه العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وتختتم مواجهات الجولة الثانية بثلاث مباريات، يستضيف الرياض ضيفه الخلود على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ويواجه نادي الخليج ضيفه نادي الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي الاتحاد بالتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.