الهلال ينهي تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا

اشتمل المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث عمد الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، شرح خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" الحصة التدريبية بتدريبات فتية متنوعة.