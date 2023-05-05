الهلال ينهي تحضيراته لنهائي دوري أبطال آسيا

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية على إستاد "سايتاما"؛ استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا 2022م .
اشتمل المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث عمد الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، شرح خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" الحصة التدريبية بتدريبات فتية متنوعة.
شهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، وتوجه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية لمقر إقامتهم؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد .
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم السبت الماضي بالتعادل 1-1 على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.