في افتتاح كأس آسيا والمؤهل لمونديال العالم 2023 .. أخضر الشاطئية يواجه تايلاند

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الخميس، بنظيره منتخب تايلاند في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، المؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على الملاعب الترابية لشاطئ ڤولي جومتيان في مدينة بتايا في مملكة تايلاند.
وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية، اليوم الأربعاء، تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية رئيسة تحت إشراف المدرب (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى؛ عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا بسائر المنتخبات المشاركة وتم شرح آلية ولوائح وتعليمات البطولة (الفنية والانضباطية والإعلامية والتسويقية والأمنية والطبية والتحكيمية)، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات في المباريات، الذي حضره من جانب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مدير المنتخب عبد المحسن المعمر والمنسق الإعلامي عبد الله الغزال.
من جهة أخرى؛ أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية قوقا زلوكوفيك جاهزية المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية لأول مرة في التاريخ.
وأضاف قائلاً: "نسعى من خلال مشاركتنا الأولى إلى ترك بصمة جيدة عن كرة القدم الشاطئية في السعودية وتحقيق إنجاز مشرف والوصول إلى هدفنا على الرغم من قوة منتخبات المجموعة التي نقع فيها".