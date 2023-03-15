في افتتاح كأس آسيا والمؤهل لمونديال العالم 2023 .. أخضر الشاطئية يواجه تايلاند

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الخميس، بنظيره منتخب تايلاند في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، المؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على الملاعب الترابية لشاطئ ڤولي جومتيان في مدينة بتايا في مملكة تايلاند.