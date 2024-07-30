الكشف عن جوائز الفائزين في النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2024، عن قيمة الجوائز النسخة الثالثة من الدورة، التي تحتضنها مدينة الرياض، خلال الفترة من ٣ وحتى ١٧ من شهر أكتوبر ٢٠٢٤ في العاصمة الرياض.
سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، فبالإضافة للميداليات الممنوحة، سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، هذه بالنسبة لجوائز الأبطال الكبار.
أما جوائز الأبطال لفئة الشباب تحت 18عاماً، ستكون 100 ألف لصاحب الميدالية الذهبية، 50 ألفاً للميدالية الفضية، و25 ألفاً لفائز بالميدالية البرونزية.
الجدير ذكره، أن مرحلة تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2022، وصلت إلى أمتارها الأخيرة، استعداداً لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، والذي تستضيفه العاصمة الرياض، إذا سيكون غداً الأربعاء اليوم الأخير.
تجدر الإشارة أن دورة الألعاب السعودية تشكل رافداً مهماً وأثراً اقتصادياً واضحاً في منظومة الرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت النسخة الماضية حراكاً اقتصادياً بلغ ما يقارب ٧٥٠ مليون ريال وبمجموع جوائز تجاوز ٢٦٠ مليون، فيما استحدثت ٤٧٨ وظيفة من إجمالي القوى العاملة التي تجاوز عددها ٤٩٥٠.
وكانت النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من ٩ آلاف رياضي وفني وإداري، مثلوا ١٤٧ نادٍ و ٢٥ نادٍ بارالمبي كما شاركت ٢٢ أكاديمية رياضية من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب من خلال ٥٣ رياضة وأكثر من ٢٢٦ منافسة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٦ رياضات مخصصة للبارالمبية و ١٢ رياضة خصصت لفئة الشباب وما يقارب ٣١ منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.