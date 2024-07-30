الكشف عن جوائز الفائزين في النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024

وكانت النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من ٩ آلاف رياضي وفني وإداري، مثلوا ١٤٧ نادٍ و ٢٥ نادٍ بارالمبي كما شاركت ٢٢ أكاديمية رياضية من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب من خلال ٥٣ رياضة وأكثر من ٢٢٦ منافسة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٦ رياضات مخصصة للبارالمبية و ١٢ رياضة خصصت لفئة الشباب وما يقارب ٣١ منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.