إدارة المنتخب السعودي للاعب فهد المولد: دعواتنا وقلوبنا معك

وتمنت إدارة المنتخب الشفاء العاجل للمولد، الذي يرقد حاليًا في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي. نُقل المولد على إثر الحادث إلى أحد المستشفيات في دبي، قبل أن تستقر حالته ويتم نقله إلى السعودية لاستكمال العلاج.