إدارة المنتخب السعودي للاعب فهد المولد: دعواتنا وقلوبنا معك

في لفتة إنسانية تعكس التضامن، قامت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بإبراز قميص اللاعب فهد المولد في ملعب وغرفة الملابس بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، وذلك قبل مواجهة الأخضر أمام اليابان مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتمنت إدارة المنتخب الشفاء العاجل للمولد، الذي يرقد حاليًا في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي. نُقل المولد على إثر الحادث إلى أحد المستشفيات في دبي، قبل أن تستقر حالته ويتم نقله إلى السعودية لاستكمال العلاج.