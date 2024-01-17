بطولة آسيا 2023: قطر تتأهل رسمياً للدور التالي عقب الفوز على طاجيكستان

حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره الطاجيكي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء ضمن مسابقة كأس آسيا المقامة قي الدوحة.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس آسيا بفوز المنتخب القطري بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 17 من عمر شوط المباراة الأول.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للمنتخب الطاجيكي للاعبه أمادوني كامولوف في الدقيقة 79.
بتلك النتيجة يحافظ المنتخب القطري على صدارته لمجموعته الأولى بعدما رفع رصيده للنقطة رقم 6 فيما توقف رصيد منتخب طاجيكستان عند رصيده السابق البالغ نقطة واحدة من تعادله مع الصين.