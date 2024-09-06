بعثة الأخضر السعودي تصل إلى مدينة داليان الصينية

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة داليان الصينية، تأهُّبًا للمباراة المنتظرة أمام المنتخب الصيني، يوم الثلاثاء القادم.
ويواجه الأخضرُ السعودي نظيرَه الصيني ضمن الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، الطريق إلى كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء القادم، على استاد داليان سويوان في مدينة داليان الصينية.
وكان المنتخب السعودي قد سقط يوم أمس، بفخّ التعادل الإيجابي "1-1"، أمام المنتخب الإندونيسي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخبات: اليابان، والصين، وأستراليا، وإندونيسيا، والبحرين.
ويتأهّل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.