الإصابات تضرب ريال مدريد وبرشلونة قبل كأس السوبر في السعودية

أعلن نادي برشلونة إصابةَ لاعبه البرتغالي "جواو كانسيلو" بتمدّد على مستوى الرباط الجانبي للركبة اليسرى، ليغيب عن الملاعب لنحو شهر.
وقال النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يوم الجمعة: "الفحوصات الطبية تُظهر إصابةَ جواو كانسيلو بالْتِواءٍ في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى".
كما أعلن ريال مدريد إصابةَ لاعبه الإسباني "لوكاس فازكيز"، في العضلة نصف الوترية في فخذه اليمنى، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
ونشر النادي بيانًا عبر موقعه قال فيه: "أظهرت الفحوصاتُ التي أجريت اليوم للاعبنا لوكاس فازكيز، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد؛ إصابتَه في العضلة نصف الوترية في فخذه اليمنى، سيتمّ تقييم تطور حالته".
وتستضيف المملكةُ العربية السعودية منافساتِ كأس السوبر الإسباني 2024، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024، بمشاركة أربعة أندية؛ وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أتلتيكو أوساسونا.
ويحتضن ملعبُ "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهاتِ البطولة التي ستُقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء يوم الأربعاء 10 يناير 2024م، على أن يواجه فريقُ برشلونة "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيرَه أتلتيكو أوساسونا يوم الخميس الموافق 11 يناير، ويتأهّل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 14 يناير المقبل.