الإصابات تضرب ريال مدريد وبرشلونة قبل كأس السوبر في السعودية

ويحتضن ملعبُ "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهاتِ البطولة التي ستُقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء يوم الأربعاء 10 يناير 2024م، على أن يواجه فريقُ برشلونة "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيرَه أتلتيكو أوساسونا يوم الخميس الموافق 11 يناير، ويتأهّل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 14 يناير المقبل.