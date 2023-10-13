"استشهد لاعبنا رشيد".. منتخب فلسطين يعلّق نشاطه الرياضي إثر "أحداث غزة"

ومن المفترض أن تلعب فلسطين ضد لبنان يوم 16 نوفمبر، ثم تلعب ضد أستراليا يوم 21 من الشهر ذاته، من أجل تحديد مصيرها إذا كانت ستشارك في الدور الثالث من تصفيات المونديال أم ستكتفي بالمشاركة في تصفيات آسيا.