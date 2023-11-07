مسؤولو نيوكاسل يونايتد يبدأون محادثاتهم الرسمية للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب الهلال

وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.