مسؤولو نيوكاسل يونايتد يبدأون محادثاتهم الرسمية للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب الهلال

كشف الصحفي "نيكولا شيرا"، عن بدء مسؤولي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي محادثاتهم الرسمية لمحاولة التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال.
ووفقًا لما نشره الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن إدارة نيوكاسل يونايتد ترغب في الحصول على خدمات نيفيز على سبيل الإعارة؛ ليحل محل ساندرو تونالي الموقوف حتى أغسطس عن ممارسة كرة القدم.
وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر إيقاف الدولي ساندرو تونالي، لاعب نادي نيوكاسل الذي انضم إليه هذا الصيف لمدة 10 أشهر؛ لمخالفته قوانين المراهنات.
وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.
ويحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.