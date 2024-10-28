لعلاج مشكلة إهدار الفرص.. "مدرب النصر" يطلب التعاقد مع مهاجم أجنبي

كشفت مصادر إعلامية، عن رغبة المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر، في التعاقد مع مهاجم صريح في الميركاتو الشتوي المقبل.
وبحسب تلك المصادر فإن "بيولي" يرى أن الفريق بحاجة لمهاجم قادر على استثمار الفرص.
وفشل النصر في تحقيق الفوز في مباراته السابقة أمام الخلود؛ حيث انتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
وكانت الأنباء قد تضاربت حول مستقبل كريستيانو رونالدو الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي وموقفه من التجديد.
وأوضح برنامج "برا الـ18" أن إدارة النصر عرضت التجديد على اللاعب منذ شهر؛ لكن رونالدو طلب مهلة للتفكير.
وقالت مصادر أخرى قريبة من إدارة النصر: إن اللاعب وافق على التجديد لمدة موسم؛ حيث ينتهي تعاقده الجديد بنهاية موسم 25/26.