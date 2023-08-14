تَعَرف على تفاصيل عقد "زيلينسكي" لاعب نابولي بعد موافقته على الانضمام للأهلي

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن تفاصيل العقد المقدم من النادي الأهلي للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفاد "شيرا" في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، بأن مفاوضات الأهلى مع زيلينسكي في مراحلها النهائية؛ حيث سينتقل للنادي السعودي مقابل 32 مليون يورو.
وأشار إلى أن اللاعب البولندي سيلعب في صفوف الأهلي بعقد حتى عام 2026 (15 مليون يورو/ سنة).
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس، أن زيلينسكي وافق على الانتقال إلى الأهلي، وأن اللاعب أتمّ الاتفاق مع النادي السعودي على البنود الشخصية للعقد، على أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات أو الأيام المقبلة".
وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.
ونجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.