تَعَرف على تفاصيل عقد "زيلينسكي" لاعب نابولي بعد موافقته على الانضمام للأهلي

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس، أن زيلينسكي وافق على الانتقال إلى الأهلي، وأن اللاعب أتمّ الاتفاق مع النادي السعودي على البنود الشخصية للعقد، على أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات أو الأيام المقبلة".