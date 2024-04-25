الهلال يسعى لمداواة جراحه أمام الفتح.. وقمة الجولة تجمع الاتحاد والشباب

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك.
يدخل ضمك المباراة وهو بالمركز الثامن ويمتلك 38 نقطة، بينما يأتي التعاون بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة.
يُقام اللقاء بين الهلال والفتح أيضًا في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا، في العاصمة الرياض.
يُشارك الهلال بالمباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة "وله مباراة مؤجلة من أمام الأهلي"، في حين يأتي الفتح بالمركز السادس ويمتلك 40 نقطة.
وعلى الرغم من غياب قائده "سالم الدوسري" بداعي الإصابة، يسعى الهلال إلى مصالحة جماهيره على أرضه ومداواة جراحه، عقب الخروج من البطولة الآسيوية هذا الأسبوع على يد العين الإماراتي.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الرابع وهو يمتلك 50 نقطة، بينما يقع الشباب بالمركز العاشر ويمتلك 35 نقطة.