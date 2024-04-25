الهلال يسعى لمداواة جراحه أمام الفتح.. وقمة الجولة تجمع الاتحاد والشباب

وعلى الرغم من غياب قائده "سالم الدوسري" بداعي الإصابة، يسعى الهلال إلى مصالحة جماهيره على أرضه ومداواة جراحه، عقب الخروج من البطولة الآسيوية هذا الأسبوع على يد العين الإماراتي.