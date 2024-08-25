بعد تتويجهم بكأس غرب آسيا للكرة الطائرة.. وصول نجوم الأخضر إلى أرض الوطن

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى أرض الوطن، وبالتحديد مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بعد أن تُوج بكأس ذهب بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب الثانية تحت 20 عامًا للكرة الطائرة التي اختُتِمَت بمدينة العين بالإمارات.
وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد، يتقدمهم عضوا مجلس الإدارة إبراهيم آل إبراهيم وعبدالمحسن آل عبيد.
واستقبل الأبطال بالورود بعد أن شرّفوا الوطن بتحقيقهم كأس بطولة غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي.
وقدّم "الأخضر" خلال مشواره في البطولة نتائج مميزة استحق على إثرها تحقيق المركز الأول والميداليات الذهبية، بعد أن فاز في جميع مبارياته.