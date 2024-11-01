أخضر الطائرة يبدأ مشوار البطولة العربية بمواجهة قطر

يبدأ غداً السبت المنتخب السعودي للكرة الطائرة مشواره في البطولة العربية الـ 23 للرجال التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 1 الى 11 من شهر نوفمبر الحالي عندما يواجه المنتخب القطري عند الساعة الـ 6:30 مساء على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالرفاع.
واستعد الأخضر للبطولة من خلال معسكر داخلي في مدينة الخبر ثم معسكر خارجي في القاهرة لعب من خلاله العديد من المباريات الودية التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين.
وتشمل قائمة المنتخب التي اختارها المدير الفني المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو:" بدر العوامي - محمد عادل وسام الجهني - علي آل سلام -اسعد عزوز - عبدالعزيز هارون - حسن الوثلان - حسين المريط - وليد العتيبي - موفق المطيري - مشاري القرشي - مروان الهوساوي - زيد باصهيب - سامي الصامطي.
ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر والكويت والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وتونس والعراق وسلطنة عمان.