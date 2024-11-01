أخضر الطائرة يبدأ مشوار البطولة العربية بمواجهة قطر

يبدأ غداً السبت المنتخب السعودي للكرة الطائرة مشواره في البطولة العربية الـ 23 للرجال التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 1 الى 11 من شهر نوفمبر الحالي عندما يواجه المنتخب القطري عند الساعة الـ 6:30 مساء على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالرفاع.