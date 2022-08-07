رسميًا.. الاتحاد يوقع مع هيلدر كوستا لموسم واحد

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع اللاعب الدولي الأنغولي هيلدر كوستا، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.