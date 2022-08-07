رسميًا.. الاتحاد يوقع مع هيلدر كوستا لموسم واحد

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع اللاعب الدولي الأنغولي هيلدر كوستا، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.
وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب الأنغولي هيلدر كوستا، لمدة سنة واحدة، بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.
وجاء تعاقد الاتحاد مع الجناح الأيمن الأنغولي، بناءً على طلب المدرب نونو سانتو الذي دربه خلال فترة وجودهما في وولفرهامبتون.
ويلعب كوستا البالغ من العمر 28 عامًا في مركز الجناح الأيمن، وخاض عدة تجارب احترافية أبرزها في أندية بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي وولفرهامبتون وليدز في إنجلترا وفالنسيا الإسباني.
وشارك البرتغالي كوستا في 71 مباراة مع ليدز يونايتد في مختلف البطولات، وقد أحرز 8 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.
يعد هيلدر كوستا هو ثاني صفقات الاتحاد الأجنبية بعد ضم المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وأبرمت إدارة النادي أيضًا صفقتين محليتين، إذ تعاقدت مع أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي.
وسيكمل الأنغولي هيلدر كوستا، أجانب نادي الاتحاد بجوار المصريين طارق حامد وأحمد حجازي والبرازيليين مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو وبرونو هنريكي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله.