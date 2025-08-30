اتفاقية بين "التعليم" و"اتحاد كرة المناورة" لتطوير مهارات الطلاب الرياضية

وقّعت وزارة التعليم، اليوم، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة، في مقر الوزارة بالرياض، بحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد، والدكتور حسن خرمي، وكيل الوزارة للتعليم العام.