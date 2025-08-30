اتفاقية بين "التعليم" و"اتحاد كرة المناورة" لتطوير مهارات الطلاب الرياضية

وقّعت وزارة التعليم، اليوم، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة، في مقر الوزارة بالرياض، بحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد، والدكتور حسن خرمي، وكيل الوزارة للتعليم العام.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات، واكتشاف المواهب الرياضية في بيئة تعليمية محفزة، من خلال برامج تدريبية متكاملة، تعتمد على أحدث أساليب التطوير الرياضي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبموجب المذكرة، سيتم تفعيل البرامج مبدئيًا في إدارات التعليم بمناطق الرياض، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل كافة الإدارات التعليمية في المملكة.
وتركز الشراكة على تطوير الرياضة المدرسية، وتعزيز ممارسة كرة المناورة عبر تأهيل المعلمين والمشرفين، بما يسهم في تحفيز النشاط البدني وترسيخ مفهوم الصحة العامة لدى الطلبة.
وتشمل مجالات التعاون تقديم الاتحاد السعودي لكرة المناورة ورش عمل ومحاضرات وبرامج تدريبية للطلاب والمعلمين، بالتنسيق مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، إلى جانب الاستفادة من المقرات الرياضية، وإقامة بطولة مدرسية تنشيطية للعبة على مستوى مناطق المملكة.