وزير الرياضة يلتقي بوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيارته التفقدية للسعودية

وشهد يوليو الماضي كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.