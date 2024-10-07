وزير الرياضة يلتقي بوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيارته التفقدية للسعودية

التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيارته التفقدية للسعودية.
وأكدت مصادر أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيطلع على كل أماكن الملاعب المقترحة لاستضافة كأس العالم 2034، كما تهدف الزيارة إلى تقييم جاهزية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وشهد يوليو الماضي كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.