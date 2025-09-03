"فيفا" يرفض انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو بعد إغلاق السوق

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلبه تسجيل اللاعب إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "فيفا" رفض منح شهادة الانتقال الدولية (ITC) للاعب، ما حال دون إتمام الصفقة.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق بين الأطراف الثلاثة (النصر، لابورت، وأتلتيك بلباو) تم بتاريخ 1 سبتمبر، وجرى رفع طلب الانتقال عبر نظام مطابقة الانتقالات (TMS) التابع لـ"فيفا" في اليوم ذاته، إلا أن الطلب لم يكتمل في حينه لأسباب خارجة عن إرادة النادي.
وأضاف أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب في اليوم التالي من "فيفا" استثناءً يسمح بإصدار شهادة الانتقال من الاتحاد السعودي، لكن الاتحاد الدولي رفض الطلب رسميًا في 3 سبتمبر.
وأكد أتلتيك بلباو أنه يواصل العمل على حل قانوني يرضي جميع الأطراف، ويتيح استكمال إجراءات انتقال اللاعب.