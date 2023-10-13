"سعد الشهري" مدرب الأخضر الأولمبي و"سالم الدوسري" مرشحان لجوائز الاتحاد الآسيوي 2022

وشهد موسم 2022-2023 نجاح المعز علي في تجاوز حاجز 200 مباراة مع نادي الدحيل، حيث يواصل دوره المحوري مع النادي منذ بداية المشوار عام 2016، وقد ساهم المهاجم المميز البالغ من العمر 27 عاماً في مساعدة الدحيل على الفوز بلقب دوري نجوم قطر، بعدما كان توج بها من قبل موسم 2019-2020، وهو اللقب الثامن للنادي، ونجح في الحصول على بطاقة التأهل للمرة 12 على التوالي في دوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على التوالي في تاريخ البطولة، كما يبرز المعز علي بحضوره المتواصل مع منتخب قطر، حيث بات يتشارك في الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، بعدما سجل الهدف الدولي رقم 42 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقد شارك مع المنتخب القطري في كأس العالم 2022 في قطر.