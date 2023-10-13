"سعد الشهري" مدرب الأخضر الأولمبي و"سالم الدوسري" مرشحان لجوائز الاتحاد الآسيوي 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة مميزة من المرشحين في الجوائز السنوية 2022 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعود من جديد يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعد غياب أربع سنوات.
وسوف يتم خلال الحفل السنوي السابع والعشرين بالدوحة، الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعبة، حيث يتسلم الفائزون الجائزة المقدمة من نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ويبرز في قائمة المرشحين ستة لاعبين ولاعبات، حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب كل من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعزعلي والسعودي سالم الدوسري، في حين يتنافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الأسترالية سامانثا كير والصينية زهانغ لينيان واليابانية ساكي كوماغاي.
وقد برز سالم الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً، والذي قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقاً بلقب البطولة، وقد نجح في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)، وساهم الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً، أيضاً في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وشهد موسم 2022-2023 نجاح المعز علي في تجاوز حاجز 200 مباراة مع نادي الدحيل، حيث يواصل دوره المحوري مع النادي منذ بداية المشوار عام 2016، وقد ساهم المهاجم المميز البالغ من العمر 27 عاماً في مساعدة الدحيل على الفوز بلقب دوري نجوم قطر، بعدما كان توج بها من قبل موسم 2019-2020، وهو اللقب الثامن للنادي، ونجح في الحصول على بطاقة التأهل للمرة 12 على التوالي في دوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على التوالي في تاريخ البطولة، كما يبرز المعز علي بحضوره المتواصل مع منتخب قطر، حيث بات يتشارك في الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، بعدما سجل الهدف الدولي رقم 42 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقد شارك مع المنتخب القطري في كأس العالم 2022 في قطر.
في المقابل برز ليكي (32 عاماً) بقوة في الدوري الأسترالي، من خلال تسجيل 9 أهداف مع نادي ملبورن سيتي الذي توج بلقب الدوري موسم 2022، وواصل التألق في النسخة التالية، إلى جانب بروزه بقوه مع منتخب أستراليا من خلال تسجيل هدف الفوز في مرمى الدنمارك بالمباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، ليحجز المنتخب الأسترالي مقعده في دور الـ16.
وعلى صعيد جائزة أفضل لاعبة، فقد حملت الأسترالية سام كير عبء قيادة منتخب بلادها لبلوغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات 2023، رغم غيابها عن عدة مباريات بسبب الإصابة، وقد سجلت هدفاً جميلاً للغاية في المباراة أمام إنكلترا، كما قامت أفضل لاعبة في آسيا عام 2017 بدور محوري في حصول نادي تشيلسي على لقب الدوري الإنكليزي للسيدات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، إلى جانب الحصول على لقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة الثالثة على التوالي.
من جهتها سجلت الصينية زهانغ بصمتها عند تتويج منتخب الصين بلقب كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، حيث سجلت هدف التعادل أمام كوريا الجنوبية في النهائي قبل أن تحقق الصين الفوز في النهاية بنتيجة 3-2، ثم واصلت المهاجمة تألقها مع نادي ووهان قبل أن تنتقل إلى غراسهوبر زيوريخ السويسري حيث سجلت 8 أهداف في موسمها الأول.
أما المدافعة اليابانية كوماغاي أفضل لاعبة في آسيا عام 2019، فقد نجحت في سن 32 عاماً بقيادة نادي بايرن ميونيخ للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الرابعة، كما شاركت مع منتخب اليابان الذي بلغ قبل نهائي كأس آسيا للسيدات 2022 ثم ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023.
ويشهد حفل توزيع الجوائز المميز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى، في حين تم إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين .
ويقام حفل توزيع الجوائز 2022 للمرة الأولى في قطر، حيث تنطلق فعالياته عند الساعة 8:00 مساء، ويمكن لعشاق اللعبة متابعة هذا الحدث المميز عبر المنصات الرقمية المختلفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
المرشحون للفوز بالجوائز السنوية:
سالم الدوسري (الهلال ومنتخب السعودية).
المعز علي (الدحيل ومنتخب قطر).
ماثيو ليكي (ملبورن سيتي ومنتخب أستراليا)
سامانثا كير (تشيلسي ومنتخب أستراليا).
زهانغ لينيان (غوانغزهو/ووهان/غراسهوبر، ومنتخب الصين).
ساكي كوماغاي (بايرن ميونيغ ومنتخب اليابان).
مهدي تاريمي (بورتو ومنتخب إيران)
كاورو ميتوما (رويال يونيون سانت غولواز/برايتون هوف البيون، ومنتخب اليابان).
كيم مين-جاي (فنربخشة/نابولي، ومنتخب كوريا الجنوبية).
مسلم أولادغوباد (إيران).
سعيد أحمد عباسي (إيران).
غيليرمي كوروموتو (اليابان).
سعد الشهري (السعودية).
غراهام آرنولد (أستراليا)
هاجيمي مورياسو (اليابان).
شوي كينغزيا (الصين).
تومومي مياموتو (اليابان).
كيم يون-جونغ (كوريا الجنوبية).
أمين حزباوي (فولاد ومنتخب إيران).
كوريو ماتسوكي (أوموري ياما/طوكيو، ومنتخب اليابان).
لي سيونغ-وون (غانغوون ومنتخب كوريا الجنوبية).
ماري فاولر (مانشستر سيني ومنتخب أستراليا).
هو يوجين (جيانغسو ومنتخب الصين).
مايكا هامانو (كوبي ليونيس ومنتخب اليابان).