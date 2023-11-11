محافظ الأحساء يتسلَّم شعلة الألعاب السعودية 2023

تسلَّم الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اليوم السبت في مقر المحافظة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي، ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح، وذلك في إطار الجولة الترويجية للشعلة، بحضور عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات.
وتجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء، بدءًا من قصر إبراهيم التاريخي، ثم جبل القارة.
ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ وهو ما جعل السعودية وجهة رياضية للعديد من الفعاليات العالمية، في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030.
كما ثمّن سموه المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي.
وأكد سموه أن إقامة الألعاب السعودية تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الرياضة والرياضيين في وطننا، مشيرًا إلى أن إقامتها بهذا التنظيم المبهر تُشكّل دليلاً عمليًّا على إمكانات السعودية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.
وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية، من خلال مسار يجوب 66 مَعلمًا شهيرًا في جميع أنحاء السعودية، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة؛ لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة، والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في السعودية.