محافظ الأحساء يتسلَّم شعلة الألعاب السعودية 2023

وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية، من خلال مسار يجوب 66 مَعلمًا شهيرًا في جميع أنحاء السعودية، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة؛ لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة، والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في السعودية.