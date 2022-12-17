نجاح جديد لنسخة "قفز السعودية" الثانية.. تعرّف على الأرقام المميزة

وحول ذلك، قال المهلهل العنزي، مشرف أول في اللجنة الفنية في البطولة "ثقافة السعوديين تجاه البطولات الدولية تحسن كثيراً، الثقة زادت والرهبة خفت خاصة في الأشواط الكبيرة أو المؤهلة لكأس العالم، الانضباطية الآن أكبر، والالتزام كامل في كافة الأمور الفنية، قلة الأخطاء في الميدان بشكل ملحوظ، مشاهداتهم للأشواط الكبيرة وأصبحوا يرغبون ويهتمون في المشاركة، كل هذه إيجابيات كسبناها في النسخة الثانية".