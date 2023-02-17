مواجهات قوية في دور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا.. تعرّف عليها

تنطلق يوم الأحد المقبل، منافسات دوري أبطال آسيا 2022 في منطقة الغرب، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.
وكان أوراوا ريد دايموندز الياباني حجز بطاقة التأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق، وذلك في المنافسات التي أقيمت خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
وتقام مباريات دور الـ16 في منطقة الغرب يومي 19 و20 شباط/فبراير الجاري، في قطر، على أن يتلوها مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على مشوار الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 عن منطقة الغرب.
الشباب "السعودية" - ناساف "أوزبكستان"
كان نادي الشباب السعودي من الفرق التي ظهرت بقوة خلال دور المجموعات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل وحيد ضمن المجموعة الثانية.
ويدخل الفريق منافسات دور الـ16 وهو في حالة جيدة، حيث ينافس بقوة على لقب الدوري السعودي.
ولكن الفريق السعودي سيخوض منافسة قوية في دور الـ16 أمام ناساف الأوزبكي، الذي يسعى لمواصلة رحلة المنافسة بعد أن تمكن للمرة الأولى في تاريخه من بلوغ هذه المرحلة.
ناساف تمكن من العبور للدور الثاني بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة، حيث جاء هذا الإنجاز على حساب فريقي السد القطري والوحدات الأردني.
ولكن ناساف يخوض هذه المواجهة وهو يفتقد للياقة المباريات التنافسية، حيث لم تنطلق بعد مباريات الدوري في أوزبكستان.
الدحيل "قطر" - الريان "قطر"
مع خروج نادي السد من البطولة في الدور الأول، إلا أن الأندية القطرية ضمنت تواجد فريق منها في الدور ربع النهائي، وذلك مع المواجهة المحلية المرتقبة بين الدحيل والريان في دور الـ16.
وتمكن الدحيل من بلوغ هذه المرحلة بعدما حقق خمسة انتصارات في المجموعة الرابعة، ليتربع على صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام التعاون السعودي.
ويطمح الدحيل في تعويض خروجه من دور المجموعات مرتين على التوالي عامي 2020 و2021، وهو يدخل المواجهة أمام الريان بحالة مميزة بعد أن تمكن من التقدم لصدارة ترتيب الدوري القطري.
في الجهة المقابلة يعيش نادي الريان موسماً صعباً على الصعيد المحلي، ولكنه سيحاول تجاوز تأثير ذلك في المواجهة أمام الدحيل، ومواصلة رحلة المنافسة في البطولة القارية بعد أن كان بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد 10 محاولات غير ناجحة قبل ذلك.
وجاء تأهل الريان بعد أن حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة الأولى، وهو يأمل الآن في مواصلة الرحلة والتأهل إلى ربع النهائي.
الفيصلي "السعودية" - فولاد خوزستان "إيران"
المواجهة بين الفيصلي السعودي وفولاد خوزستان الإيراني تحمل مقومات كبيرة للإثارة، حيث إنها تجمع بين فريقين يطمحان في مواصلة رحلة المنافسة في البطولة القارية.
الفيصلي تأهل إلى دور الـ16 بعدما تربع في دور المجموعات على صدارة المجموعة الخامسة متقدماً بفارق الأهداف أمام ناساف، ولكنه بعد ذلك تعرض للهبوط في الدوري السعودي.
وفي الوقت الحالي يحتل الفيصلي المركز الخامس في ترتيب الدرجة الأولى في السعودية، حيث يفصله 3 نقاط عن المركز المؤهل من جديد إلى دوري المحترفين.
من جهته فقد جاء تأهل فولاد إلى الدور الثاني بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، حيث حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.
ولكن الفريق يدخل هذه المواجهة وهو يمر بمرحلة عدم استقرار في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثامن في الترتيب، بعدما خسر آخر مباراتين.
الهلال "السعودية" - شباب الأهلي دبي "الإمارات"
يتطلع نادي الهلال السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة، ولكن يتوجب عليه في البداية أن يجتاز حاجز نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16.
ويحمل الفريق السعودي حافزاً إضافياً في المنافسة هذا العام، حيث يسعى لأن يصبح ثاني فريق يتمكن من الاحتفاظ بلقب البطولة مرتين على التوالي، وهو الإنجاز الذي حققه فقط نادي الاتحاد السعودي من قبل.
وتمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 بعدما تربع على صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف أمام الريان القطري، ولكن الفريق غالباً ما يظهر بقوة أكبر في الأدوار الإقصائية.
أما شباب الأهلي دبي، فهو يدخل منافسات دور الـ16 بمعنويات عالية، حيث يتربع حالياً على صدارة الترتيب في الدوري الإماراتي.
وجاء تأهل الفريق الإماراتي إلى هذه المرحلة بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف فولاد خوزستان، حيث لم يخسر أي مباراة وحقق انتصارين مقابل التعادل في 4 مباريات.