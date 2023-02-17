مواجهات قوية في دور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا.. تعرّف عليها

في الجهة المقابلة يعيش نادي الريان موسماً صعباً على الصعيد المحلي، ولكنه سيحاول تجاوز تأثير ذلك في المواجهة أمام الدحيل، ومواصلة رحلة المنافسة في البطولة القارية بعد أن كان بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد 10 محاولات غير ناجحة قبل ذلك.