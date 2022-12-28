"الاتحاد" الأكثر تمثيلًا في تشكيلة الجولة العاشرة من دوري روشن.. و"حمدالله" الأفضل

استحوذ لاعبو "الاتحاد" على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، من خلال وجود 3 لاعبين، بينما حضر لاعبان من "الفتح" ومثلهما من "أبها" بالقائمة، في حين تمثل حضور أندية: النصر، والرائد، والفيحاء، والباطن بلاعب واحد، بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وحصل نجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة العاشرة، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه (8.8) بعد أن أسهم بفوز فريقه الكبير على التعاون (3-0) من خلال تسجيله هدفين.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديفيس إيباسي - أبها (8).
الدفاع: أحمد حجازي - الاتحاد (7.5) أحمد شراحيلي - الاتحاد (7.5)، نواف بوشل - الفتح (8)، يوسف الشمري - الباطن (7.6).
الوسط:" سعد بقير - أبها (7.4)، مراد باتنا - الفتح (7.5)، كريم البركاوي - الرائد (7.9)، أندرسون تاليسكا - النصر (7.8).
الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد (8.8)، أنتوني نواكايمي - الفيحاء (8.2).