"الاتحاد" الأكثر تمثيلًا في تشكيلة الجولة العاشرة من دوري روشن.. و"حمدالله" الأفضل

استحوذ لاعبو "الاتحاد" على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، من خلال وجود 3 لاعبين، بينما حضر لاعبان من "الفتح" ومثلهما من "أبها" بالقائمة، في حين تمثل حضور أندية: النصر، والرائد، والفيحاء، والباطن بلاعب واحد، بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، اليوم الأربعاء.