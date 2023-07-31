"رونالدو" و "نيفيز" ضمن القائمة .. تعرف على أغلى 10 برتغاليين

واحتل النجم "كريستيانو رونالدو" المركز الثاني والثالث حين انتقل إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 100 مليون، وأيضًا حين انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو ، لينتقل إلى السعودية ويفتح له باب الملايين من النصر .