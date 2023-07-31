"رونالدو" و "نيفيز" ضمن القائمة .. تعرف على أغلى 10 برتغاليين

كشف موقع "90min" الفرنسي عن قائمة أغلى 10 انتقالات برتغالية على الإطلاق، الذين حصلوا على أكبر قدر من الأموال من خلال انتقالاتهم.
وتصدر القائمة "جواو فيليكس" عندما حصل على مبلغ 127.2 مليون ، عند انتقاله من بنفيكا إلى أتليتكو مدريد وذلك فى موسم 2019 - 2020 .
واحتل النجم "كريستيانو رونالدو" المركز الثاني والثالث حين انتقل إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 100 مليون، وأيضًا حين انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو ، لينتقل إلى السعودية ويفتح له باب الملايين من النصر .
وجاء بالمركز الرابع "روبن دياس" عند انتقاله من بنفيكا إلى مانشستر سيتي مقابل 71.6 مليون في 2020، يليه برونو فرنانديز مقابل 65 مليونًا عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد من سبورتينغ لشبونة في 2019.
فى حين جاء بالمركز الثامن نجم الهلال "روبن نيفيز"، بانتقاله إلى المملكة العربية السعودية ، لينضم إلى قائمة العشرة الأوائل بقوة بحصوله على مبلغ 55 مليون يورو .
وتضمنت أيضًا القائمة جواو كانسيلو بالمركز السادس، يليه لويس فيجو ، في حين جاء بالمركز التاسع برناردو سيلفا ، ووقع بالمركز العاشر ماثيوس نونيس.