دوري روشن السعودي: الهلال أمام الرياض والاتحاد لمصالحة جماهيره في مواجهة الأخدود

تستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.
يدخل الطائي المباراة وهو بالمركز الـ16 برصيد 18 نقطة، بينما يقع الحزم بالمركز الـ18 (الأخير) برصيد 15 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
يشارك الهلال بالمباراة متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين ولديه 62 نقطة، في حين يأتي الرياض بالمركز الـ14 ويمتلك 23 نقطة.
تنطلق المباراة بين الاتحاد والأخدود في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
يدخل الاتحاد المواجهة وهو بالمركز الخامس برصيد 37 نقطة، في حين يشارك الأخدود باللقاء وهو يمتلك 23 نقطة ويحتل المركز الـ13.