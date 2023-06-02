"الهلال" مهتم بالتعاقد مع روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول

وأعلن ليفربول رحيل فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، الذي يلعب له صاحب الـ31 عامًا، منذ 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني.