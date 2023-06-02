"الهلال" مهتم بالتعاقد مع روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
ووفقًا للموقع البرازيلي فإن فيرمينيو الذي دخل دائرة اهتمام الهلال، يفضل البقاء في أوروبا، كما ارتبط اسم اللاعب بريال مدريد، ولكن لا يوجد أي عرض حتى الآن.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر أبدى اهتمامًا باللاعب فيرمينو، لينضم إلى كريستيانو رونالدو في النصر، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم.
وأعلن ليفربول رحيل فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، الذي يلعب له صاحب الـ31 عامًا، منذ 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني.
واختتم الموسم الكروي من دوري روشن السعودي للمحترفين باحتلال النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 67 وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد (صاحب اللقب).