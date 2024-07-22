سفير المملكة في النمسا يستقبل بعثة أخضر السيدات لكرة القدم

استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة المنتخب السعودي الأول للسيدات لكرة القدم والطاقم الفني وقت وصولهم إلى العاصمة فيينا.
ويجري المنتخب الوطني الأول للسيدات معسكره الإعدادي في مدينة "لا ان دير ثايا" بجمهورية النمسا، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 12 أغسطس.
يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، حيث يخطط الجهاز الفني للمنتخب خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مولدوفا على ملعب Mestsky Stadium.، من المقرر أن تلعب المباراة الودية الأولى يوم 7 أغسطس، بينما ستُجرى المباراة الثانية في 11 أغسطس.
يهدف هذا المعسكر الإعدادي إلى تحسين لياقة اللاعبات وتطوير تكتيكات اللعب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين اللاعبات وتكاملهن كمنتخب واحد.