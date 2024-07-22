سفير المملكة في النمسا يستقبل بعثة أخضر السيدات لكرة القدم

يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، حيث يخطط الجهاز الفني للمنتخب خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مولدوفا على ملعب Mestsky Stadium.، من المقرر أن تلعب المباراة الودية الأولى يوم 7 أغسطس، بينما ستُجرى المباراة الثانية في 11 أغسطس.