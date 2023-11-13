"النصر" أكثر الفِرَق تسجيلًا لركلات حرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي

وجاء في المركز الثالث نادي الفتح الذي سجل 28 هدفًا، ثم نادي الهلال رابعًا 27 هدفًا، يليه بالمركز الخامس نادي الاتحاد الذي سجل 25 هدفًا من ركلة حرة.