"النصر" أكثر الفِرَق تسجيلًا لركلات حرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن قائمة أكثر الأندية تسجيلًا لركلات حرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
وتَصَدر القائمةَ نادي النصر الذي نجح في تسجيل 34 هدفًا، يليه الأهلي بالمركز الثاني الذي سجل 32 هدفًا.
وجاء في المركز الثالث نادي الفتح الذي سجل 28 هدفًا، ثم نادي الهلال رابعًا 27 هدفًا، يليه بالمركز الخامس نادي الاتحاد الذي سجل 25 هدفًا من ركلة حرة.
وكان البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر، هو آخر لاعب سجل هدفًا من ركلة حرة، خلال مباراة الفريق أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلالُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة؛ بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة؛ في حين يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة.