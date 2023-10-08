خلفاً لـ"يانييك فييرا".. البرازيلي "أودير هيلمان" مدربًا لنادي الرياض

أنهى نادي الرياض برئاسة بندر بن فهد المقيل، إجراءات التوقيع مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي .
وجاء التوقيع مع البرازيلي بعد مسيرته المميزة وإشرافه على عدة فرق برازيلية"أبرزها سانتوس، فلومينينسي، إنترناسيونال".
وأكد رئيس النادي أن مسيرة المدرب وخبرته العملية عاملان سيسهمان في حصد نتائج إيجابية وإسعاد مدرج الرياض، متمنيًا له التوفيق في قيادة دفة الفريق الفنية.
كما تم إنهاء عقد المدرب السابق يانييك فييرا بالتراضي، وذلك لسوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين وخمس هزائم.