خلفاً لـ"يانييك فييرا".. البرازيلي "أودير هيلمان" مدربًا لنادي الرياض

كما تم إنهاء عقد المدرب السابق يانييك فييرا بالتراضي، وذلك لسوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين وخمس هزائم.