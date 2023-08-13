بمشاركة 18 فريقًا.. دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى ينطلق بمباراتين

وتقام الأربعاء القادم بأربعة لقاءات، في ختام الجولة الأولى؛ حيث يستضيف فريق هجر ضيفَه أحد على ملعب نادي هجر في الأحساء، ويحلّ فريق العين ضيفًا على الباطن في ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، بينما يستضيف فريق البكيرية نظيرَه الصفا على ملعب نادي البكيرية في البكيرية، فيما يحلّ جدة ضيفًا على العربي في ملعب إدارة التعليم في عنيزة.