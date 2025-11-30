"رينارد" يواجه الإعلام.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة عُمان في افتتاح كأس العرب

وأُقيمت الحصة التدريبية على ملاعب التدريب في QWSC، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مران في مربعات مصغّرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.