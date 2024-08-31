في العاصمة الرياض حتى 7 سبتمبر.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

وشهد اليومُ الأول إقامةَ 31 مباراة في الجولة الأولى، بمشاركة 62 لاعبًا ولاعبة من 28 دولة؛ حيث افتتحت المنافسات بمباريات بين المصنّفين من 81 إلى 112 أمام المصنفين من 113 إلى 144، وشارك فيها سبعة لاعبين سعوديين؛ وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبد الرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني. وعلى الرغم من خروجهم من المنافسات قدّم اللاعبون السعوديون مستويات مميزة أمام نخبة من المواهب الصاعدة في عالم السنوكر.