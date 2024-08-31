في العاصمة الرياض حتى 7 سبتمبر.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر
انطلقت أمس الجمعة منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، والتي تستمرّ حتى السابع من سبتمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو، وتحت إشراف وزارة الرياضة.
62 لاعبًا ولاعبة من 28 دولة
وشهد اليومُ الأول إقامةَ 31 مباراة في الجولة الأولى، بمشاركة 62 لاعبًا ولاعبة من 28 دولة؛ حيث افتتحت المنافسات بمباريات بين المصنّفين من 81 إلى 112 أمام المصنفين من 113 إلى 144، وشارك فيها سبعة لاعبين سعوديين؛ وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبد الرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني. وعلى الرغم من خروجهم من المنافسات قدّم اللاعبون السعوديون مستويات مميزة أمام نخبة من المواهب الصاعدة في عالم السنوكر.
تجربة مميزة
وعبّر اللاعب السعودي زياد القباني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن مشاركته جاءت بعد عودته من الهند، بعد تحقيقه المركزَ السادس في بطولة العالم للسنوكر للناشئين.
وأضاف: "كانت تجربة مميّزة، خاصة أنني لعبت بجوار نخبة من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، وأطمح مستقبلًا لتحقيق بطولة آسيا، ثم بطولة العالم للهواة، وصولًا إلى الاحترافية والمشاركة في البطولات الكبرى".
كما شهدت الجولةُ الأولى عدةَ لقاءات مميزة؛ من بينها لقاء الأسطورة "جيمي وايت"، والإماراتي محمد شهاب، والذي انتهى بفوز الإنجليزي "جيمي" بنتيجة 4-2. كما شهدت الجولةُ مشاركةَ بطل العالم السابق الأيرلندي "كين دوهيرتي"، وبطل أوروبا تحت 21 عامًا الويلزي "ليام ديفيز"، كما شاركت المصنفة الأولى عالميًّا التايلاندية "مينك نوتشاروت"، وفازت على اللاعب الليبي قصي حامد.
أول حكمة سعودية
في سياق آخر سجلت الحكمةُ السعودية نجلاء النعيمي إنجازًا تاريخيًّا بمشاركتها كأول حكمة سعودية في بطولة احترافية كبرى تحت مظلّة الجولة العالمية للسنوكر.
هذا وتستمرّ منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، اليوم السبت، مع انطلاق الجولة الثانية؛ حيث سيتنافس الفائزون الـ32 من الجولة الأولى ضدّ المصنّفين من 49 إلى 80.