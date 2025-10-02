في الجولة الرابعة من الدوري.. سيدات القادسية ينهين تحضيراتهن لمواجهة "نيوم"

اختتم فريق سيدات القادسية لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، استعداداته الميدانية تأهبًا لملاقاة نظيره نيوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وذلك عند الساعة 6:55 مساءً على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
وأجرى الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعبه بقيادة المدربة الكندية كارملينا، حيث تنوعت التدريبات بين تمارين لياقية للإحماء، وتقسيمة تكتيكية قُسمت خلالها اللاعبات إلى ثلاث مجموعات، طبّقن عددًا من الجمل الفنية بجانب الاستراتيجية التي تعتزم المدربة اعتمادها في اللقاء.
وغادرت بعثة القادسية بعد نهاية المران مباشرة إلى المطار متوجهة إلى مدينة تبوك، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة.