في الجولة الرابعة من الدوري.. سيدات القادسية ينهين تحضيراتهن لمواجهة "نيوم"

اختتم فريق سيدات القادسية لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، استعداداته الميدانية تأهبًا لملاقاة نظيره نيوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وذلك عند الساعة 6:55 مساءً على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.