بهدف الكويكبي.. الاتفاق يتغلب على الجزيرة الإماراتي وديًا

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 1 / 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية بأبوظبي.
سجل هدف الاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة 90.
يأتي ذلك في إطار برنامج المرحلة الثالثة لتحضيرات الاتفاق قبل خوض معترك دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكان المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من : باولو فيكتور سنوسي هوساوي مارسيل تيسيران جاك هيندري مشعل العلائلي علي هزازي جوردان هندرسون فيصل الغامدي روبن كوايسون أحمد الغامدي موسى ديمبيلي، وكان فريق الاتفاق صاحب الأفضلية أغلب فترات الشوط الأول ولاحت له عدد من الفرص كما منع مدافعو الاتفاق والحارس فيكتور فرصتين للجزيرة الإماراتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وفي الشوط الثاني أجرى جيرارد عددًا من التغييرات خلال فترات متفاوتة من الحصة الثانية حيث اشترك كل من بيرات أوزدمير ومحمد الكويكبي وعبد الله خطيب ومحمد محزري وحامد الغامدي ومحمد عبد الرحمن مكان أحمد الغامدي وموسى ديمبيلي ومشعل العلائلي وعلي هزازي وجوردان هندرسون وربن كوايسون، حيث تقاسم الفريقان السيطرة الميدانية وقبل نهاية المباراة تمكن الكويكبي من ترجيح كفة فارس الدهناء بهدف جميل إثر جملة تكتيكية بدأها فيصل الغامدي بلمسة كعب ليتوغل سنوسي هوساوي بالكرة داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية متقنة نجح معها الكويكبي بتحويل الكرة في المرمى كهدف أنهى به اللقاء الودي بنتيجة هدف دون رد.
ومن جهة ثانية كشفت الفحوص الطبية عن إصابة البرازيلي فيتينيو في آخر تدريب قبل السفر إلى أبوظبي وهي عبارة عن شد عضلي بسيط ويحتاج إلى يومين للعودة إلى التدريبات الجماعية.