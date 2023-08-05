بهدف الكويكبي.. الاتفاق يتغلب على الجزيرة الإماراتي وديًا

وفي الشوط الثاني أجرى جيرارد عددًا من التغييرات خلال فترات متفاوتة من الحصة الثانية حيث اشترك كل من بيرات أوزدمير ومحمد الكويكبي وعبد الله خطيب ومحمد محزري وحامد الغامدي ومحمد عبد الرحمن مكان أحمد الغامدي وموسى ديمبيلي ومشعل العلائلي وعلي هزازي وجوردان هندرسون وربن كوايسون، حيث تقاسم الفريقان السيطرة الميدانية وقبل نهاية المباراة تمكن الكويكبي من ترجيح كفة فارس الدهناء بهدف جميل إثر جملة تكتيكية بدأها فيصل الغامدي بلمسة كعب ليتوغل سنوسي هوساوي بالكرة داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية متقنة نجح معها الكويكبي بتحويل الكرة في المرمى كهدف أنهى به اللقاء الودي بنتيجة هدف دون رد.