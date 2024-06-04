بعد عبور محطة الاتحاد.. القادسية يتوج بكأس سوبر الماء ودرع بطولات الموسم

توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية نادي القادسية بطلاً لكأس السوبر السعودي ،ودرع عام بطولات كرة الماء للموسم الرياضي 2023-2024م عقب فوزه مساء اليوم على نظيره الاتحاد بنتيجة 12-8 في اللقاء الذي جمعهما على مسابح وزارة الرياضة بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث ناصر الدغيثر، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير.