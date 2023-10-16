خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري.. منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية تستعد لاستقبال الزوار

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" عن تجهيز (منطقة المشجعين) في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، والتي تتيح للجمهور الاستمتاع بأجواء الدورة وقضاء تجربة رياضية وترفيهية مميزة، وستكون منطقة المشجعين جاهزة لاستقبال زوارها خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري.
وستبدأ منطقة المشجعين في استقبال زوارها يومياً قبل ساعة واحدة من انطلاق المنافسات، على أن تغلق أبوابها بعد ساعة من نهاية منافسات اليوم، حيث سيستمتع الجمهور بكل ما يخص الفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب القتالية.
وتقع منطقة المشجعين بين منطقة الأرينا والصالات الرياضية بجامعة الملك سعود، وتستوعب أكثر من 1500 شخص، وتنقسم إلى عدة مناطق، حيث تضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية طوال ساعات عمل منطقة المشجعين.
كما تضم منطقة المشجعين العديد من مناطق الألعاب التفاعلية والرياضية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، ومنها ألعاب الفيديو والألعاب القتالية وخيمة ثقافية وعربات الفود ترك لبيع المأكولات والمشروبات، ومنطقة مخصصة لبيع البضائع التذكارية المتعلقة بالدورة، ومنطقة تثقيفية تتيح للجمهور فهم الرياضات المختلفة في الدورة والتعرف عن قرب على مفهومها وتاريخها.
وتتوفر تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية عبر الموقع الإلكتروني بقيمة 15 ريالاً لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة ومنطقة المشجعين، كما ستتوفر أيضاً في نقاط بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.