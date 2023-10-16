خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري.. منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية تستعد لاستقبال الزوار

وتقع منطقة المشجعين بين منطقة الأرينا والصالات الرياضية بجامعة الملك سعود، وتستوعب أكثر من 1500 شخص، وتنقسم إلى عدة مناطق، حيث تضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية طوال ساعات عمل منطقة المشجعين.