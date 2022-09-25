لاعب الأخضر "آل نصفان" يحقق لقب بطولة head danish الدولية للإسكواش

حقق محمد آل نصفان لاعب المنتخب السعودي للإسكواش لقب بطولة head danish الدولية المقامة في مدينة كوبنهاجن الدنماركية تحت 15 عامًا، والتي شهدت مشاركة 99 لاعبًا يمثلون 17 دولة، وأقيمت خلال الفترة من 23 - 25 سبتمبر الجاري.
بدأ "نصفان" مشواره في البطولة بمواجهة اليوناني رافائيل أورثبيني في الدور الـ32 قبل أن يتجاوز في دور الـ16 المصنف الأول في البطولة الفنلندي ماركو كيلر ضمن أكبر مفاجآت البطولة.
وفي دور الثمانية، نجح "نصفان" في التغلب على الألماني سيدريك أندرسون، قبل أن يلتقي في دور الأربعة مع البريطاني آيدن فيلمور، وينجح في تجاوزه، ليصل للمباراة النهائية أمام البولندي ميشيل ستوارسكي، والذي كسبه لينجح في الفوز بلقب البطولة.
من جانبه، هنّأ الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش اللاعب محمد آل نصفان؛ بمناسبة فوزه بلقب البطولة الدولية، مشيدًا بحضوره المتميز في البطولة وتجاوزه أكبر المصنفين فيها، وظهوره بمستوى متميز يليق بلاعب الإسكواش السعودي.