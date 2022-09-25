لاعب الأخضر "آل نصفان" يحقق لقب بطولة head danish الدولية للإسكواش

وفي دور الثمانية، نجح "نصفان" في التغلب على الألماني سيدريك أندرسون، قبل أن يلتقي في دور الأربعة مع البريطاني آيدن فيلمور، وينجح في تجاوزه، ليصل للمباراة النهائية أمام البولندي ميشيل ستوارسكي، والذي كسبه لينجح في الفوز بلقب البطولة.