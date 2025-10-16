الرياض تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة "المسحل"

يُذكر أن العاصمة الرياض تستضيف مساء اليوم حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسخته الـ 29، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، كما تستضيف فعاليات مؤتمر الأمناء العامين خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة رؤساء وأمناء اتحادات آسيوية، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة في مجال كرة القدم.