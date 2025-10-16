الرياض تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة "المسحل"

استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي ياسر بن حسن المسحل.
وشهد الاجتماع مصادقة المكتب التنفيذي على برنامج وسياسة "تكافؤ الملاعب" المعتمد من لجنة التطوير برئاسة "المسحل"، كما وافق على توصية لجنة كرة قدم الصالات والشاطئية بمنح الاتحاد التايلاندي استضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، واعتمد إقامة حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026 في تايلاند.
وأكد آل خليفة خلال الاجتماع أن المملكة أصبحت محورًا رئيسيًا لكرة القدم الآسيوية، مقدمًا شكره للاتحاد السعودي على كرم الضيافة وتجسيده المتواصل لقيم الوحدة الآسيوية. كما هنّأ منتخبي السعودية وقطر بتأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد ختام منافسات الملحق الآسيوي.
من جانبه، رحّب المسحل برئيس الاتحاد الآسيوي وأعضاء المكتب التنفيذي، مثنيًا على الدور المحوري الذي يقدمه الاتحاد الآسيوي في دعم وتطوير كرة القدم في القارة، ومشيدًا بدور الاتحادات الإقليمية والمحلية في دعم المبادرات الهادفة إلى نمو اللعبة.
يُذكر أن العاصمة الرياض تستضيف مساء اليوم حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسخته الـ 29، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، كما تستضيف فعاليات مؤتمر الأمناء العامين خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة رؤساء وأمناء اتحادات آسيوية، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة في مجال كرة القدم.